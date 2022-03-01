شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بيراميدز والصفاقسي على المائدة الفنية لـ عودة فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على مراجعة المباريات السابقة لفريق بيراميدز، وآخرها مباراة الصفاقسي التونسي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف ليتربع على عرش مجموعته بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات.

ويسعى جهاز المقاولون إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السماوي، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، والذي يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المقاولون قد خسر في اللقاء الماضي أمام نظيره فيوتشر بهدف نظيف، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي بمنافسات الجولة 11.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، حيث خاض المقاولون 11 مباراة فاز في مباراة تعادل في 5 مباريات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً.