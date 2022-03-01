شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحلم بالانتفاضة أمام المقاصة فى الظهور الثانى لحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الإسماعيلي مباراة مصر المقاصة، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، بشعار أكون أو لا أكون، بحثاً عن انتفاضة تعيد الفريق للمسار الصحيح فى الظهور الثانى لمدرب الدراويش حمد إبراهيم الذى تولى المهمة خلفا للمدرب الراحل خوان براون.

ويحلم الإسماعيلي بأول انتصار وهو مثقل بهزيمتين في الجولتين الماضيتين من الدوري أمام وبيراميدز والجونة، بينما يحاول فريق مصر المقاصة هو الآخر الهروب من مسلسل النتائج السلبية التي لازمت الفريق في آخر ثمان جولات حيث لم يحقق فيهم الفوز بخمسة تعادلات وثلاثة خسائر.

ويدخل الدراويش مواجهة اليوم في المركز قبل الأخير على جدول الترتيب بعدما خسر الفريق الأصفر في 7 لقاءات وتعادل في ثلاثة ولم يحقق أي انتصار، وجمع ثلاثة نقاط فقط ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف فقط وهو الأضعف هجوما بين فرق الدوري، وسكنت شباكه 11 هدفا.

فى المقابل يدخل فريق المقاصة اللقاء متقدما على الإسماعيلي بمركز واحد حيث يقبع في الترتيب السادس عشر برصيد 8 نقاط جمعهم من انتصار وحيد وخمسة تعادلات وخمس هزائم، ونجح الفريق المدجج بمجموعة من الشباب في تسجيل 5 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفا.