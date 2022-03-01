شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة فيوتشر فى الدورى بعد التعثر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الزمالك لمنافسات الدوري المصري بعد الهزيمة من الوداد فى دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الزمالك نظيره فيوتشر فى الثامنة مساء الأربعاء، الموافق 2 من شهر مارس الجارى، في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضى بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأحرز أهداف المباراة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي قبل أن يضيف أمين فرحان الهدف الثانى فى الدقيقة 37 قبل أن يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الانجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.

وبختتم الفريق الأبيض استعداداته لمواجهة فيوتشر بعد أن خاض مران وحيد أمس الاثنين، لاسيما وإن بعثة الزمالك عادت من الدار البيضاء مساء الأحد، وحصل اللاعبون على راحة بعد العودة وبدأوا استئناف التدريبات أمس، وينصب تركيز اللاعبين في الوقت الحالي على تحقيق الفوز على فيوتشر من أجل اقتناص الثلاث نقاط وإعادة الثقة في أنفسهم بعد الهزيمة من الوداد المغربى.