شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يصطدم بالبنك الأهلي لمواصلة الصحوة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الجونة على ملعبه خالد بشارة، فى الثالثة عصر اليوم، البنك الأهلي في مباراة يبحث فيها كل طرف عن الانتصار للاقتراب أكثر من المناطق الدافئة والهروب أكثر من صراع القاع.

مباراة اليوم يدخلها الفريق الساحلي منتشيا بانتصارين متتاليين على طلائع الجيش والإسماعيلي، فيما يحاول فريق البنك الأهلي للخروج من نفق النتائج السلبية حيث خسر في آخر ثلاث مواجهات من سموحة وفيوتشر وبيراميدز على الترتيب.

ويدخل الجونة اللقاء وفى رصيده 14 نقطة بالمركز الثامن فى جدول المسابقة، جمعها من 9 مباريات، حيث حقق أربع انتصارات وتعادلين وتلقى ثلاث هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم رضا شحاته في تسجيل 7 أهداف وسكنت شباكهم ثمانية أهداف.

فيما يدخل البنك الأهلي المواجهة في الترتيب الثالث عشر برصيد 11 نقطة جمعهم من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم خالد جلال في تسجيل 9 أهداف بينما سكنت شباكهم 10 أهداف.