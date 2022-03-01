بعد رحيل كارتيرون.. مرتضى يوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه يضع نصب عينيه طلبات جماهير الزمالك مطالباً بفرصة لالتقاط الأنفاس من أجل ترتيب الأوراق.

وأعلن مرتضى منصور فسخ عقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالتراضي بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا,

وأضاف مرتضى منصور " جماهير الزمالك فوق رأسي وسعيد برد فعلهم على الانتقادات التي وجهت لي في ملف إنهاء عقد كارتيرون".

واستطرد "لولا هذه الجماهير الوفية ما كنا عدنا لإدارة الزمالك".

وحول صفقات الفريق والمدير الفني القادم رد مرتضى " العمل على قدم وساق لاخيتار المدير الفني من بين عدة سير ذاتية بالإضافة إلى الصفقات الجديدة".