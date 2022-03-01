اخبار الرياضه

بعد رحيل كارتيرون.. مرتضى يوجه رسالة لجماهير الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه يضع نصب عينيه طلبات جماهير الزمالك مطالباً بفرصة لالتقاط الأنفاس من أجل ترتيب الأوراق.

وأعلن مرتضى منصور فسخ عقد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالتراضي بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا,

وأضاف مرتضى منصور " جماهير الزمالك فوق رأسي وسعيد برد فعلهم على الانتقادات التي وجهت لي في ملف إنهاء عقد كارتيرون".

واستطرد "لولا هذه الجماهير الوفية ما كنا عدنا لإدارة الزمالك".

وحول صفقات الفريق والمدير الفني القادم رد مرتضى " العمل على قدم وساق لاخيتار المدير الفني من بين عدة سير ذاتية بالإضافة إلى الصفقات الجديدة".

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا