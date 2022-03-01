مرتضى يشرح.. كيف وفَّر أكثر من 115 مليون جنيه برحيل كارتيرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه وفر على النادي ملايين الجنيهات بعد فسخ عقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي، مشيرا إلى أن المقطع الصوتي الذي قام بنشره كان من المدرب لوكيل أعماله.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية لبرنامج "في الجول" عبر قناة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "لولا إذاعة هذا المقطع الصوتي لكارتيرون لكان الزمالك دفع 70 مليون جنيه".

وأضاف: "ليس أنا مَن سجلت لكارتيرون، هذا مقطع صوتي منه لوكيله، أفهم القانون جيدا الذي يمنع التسجيل لأي شخص أو إذاعته، هل أوفر هذه الأموال لي أم لنادي الزمالك، لا يوجد ديون على النادي في عهدي".

وشدد: "عقد كارتيرون في عهدي كان 90 ألف دولار شهريا، أما عقده مع اللجنة الماضية وصل إلى 175 ألف دولار شهريا، وكان هناك بند في هذا العقد يقضي بحصوله على قيمة عقده كاملة لمدة 3 سنوات حال فسخ التعاقد".

وأوضح: "كارتيرون كان يحصل مع مساعديه في الجهاز المعاون على ما يصل إلى 200 ألف دولار بالضرائب شهريا، وبالتالي وفَّرنا ما يعادل 7 مليون و200 ألف دولار في الثلاث سنوات، ما يوازي 115 مليون و200 ألف جنيه".

وتابع: "لو كان لجأ كارتيرون إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم كان سيحصل على ملايين الجنيهات، لكن تم فسخ العقد بالتراضي بعدما اعترف في جلسته معي أنه أخطأ في المقطع الصوتي الذي أرسله، ووجهنا له الشكر وأغلقنا الصفحة

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "كارتيرون كان قنبلة موجودة في نادي الزمالك بعدما فقد السيطرة على اللاعبين، ومررنا بنتائج سلبية خلال العشر مباريات الأخيرة، علينا الوقوف خلف فريقنا الآن، نريد الفوز بجميع مبارياتنا دون النظر لنتائج الفرق الأخرى".

وكان مرتضى منصور أعلن فسخ التعاقد مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي، مع تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

ويستعد الزمالك لمباراة فيوتشر المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي، قبل أن يستضيف الوداد المغربي الأسبوع المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، برصيد نقطتين، بفارق أربع نقاط خلف الوداد صاحب المركز الثاني وخمس نقاط خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر، فيما يتذيل ساجرادا الأنجولي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.