الامارات | منتخب روسيا بطل مونديال دبي للقوس والسهم لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب روسيا بطل مونديال دبي للقوس والسهم لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلق المنتخب الروسي بلقب نسخة دبي لبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم التي اُسدل الستار عليها، أول من أمس، في الملعب الرئيس بنادي دبي لأصحاب الهمم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 223 لاعباً ولاعبة من 40 دولة.

واعتلى المنتخب الروسي القمة برصيد 11 ميدالية ملونة أربع ذهبيات ومثلها فضيات وثلاث برونزيات، فيما تألق أبطال إيطاليا في اليوم الأخير حاصدين ثلاث ذهبيات في القوس الأولمبي المفتوح فرق مختلط والقوس المركب مفتوح زوجي سيدات والقوس المركب سيدات، فيما ابتسم نهائي القوس المركب مفتوح رجال إلى اليابان التي حلقت بالميدالية الذهبية، بينما حصدت إيران ذهبية القوس المركب مفتوح زوجي رجال.

وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس اللجنة المنظمة ثاني جمعة بالرقاد، ومدير الحدث ماجد العصيمي، ورئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية محمد الهاملي، ورئيس قطاع «أصحاب الهمم» بالاتحاد الدولي للقوس والسهم دومنيك أوهلمان.

من ناحيته، أكد سعيد حارب أن «أصحاب الهمم» يحظون بالاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة، حيث أصبحت الإمارات ملتقى الأبطال للتنافس في أقوى البطولات العالمية لمختلف الرياضات، حيث يحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم، كما يؤكد دائماً على توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق، سواء في المشاركة في البطولات العالمية أو تنظيمها فالإمارات أرض السلام والتسامح.

وقال: «الإمارات ودبي توفران البنية التحية لأصحاب الهمم، حيث يحرص أبطال العالم على التواجد في جميع أحداثها الرياضية، وليس هذا بغريب، ما يؤكد حرص الدول على التواجد في الإمارات ودبي».

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