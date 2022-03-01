الامارات | عباس محمد: البطولة العربية بالبحرين محطة مهمة في مسيرتي التحكيمية

شكرا لقرائتكم خبر عن عباس محمد: البطولة العربية بالبحرين محطة مهمة في مسيرتي التحكيمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حكم ألعاب القوى الدولي، عباس محمد، إن مجلس إدارة الاتحاد يحرص على تطوير المنظومة التحكيمية وتشجيع الكفاءات الوطنية وتوفير البرامج والمحاضرات التأهيلية بمشاركة أفضل الخبراء في الاتحاد الدولي للعبة.

وأضاف في تصريحات صحافية: «أن رؤية مجلس إدارة الاتحاد تستند إلى رفع كفاءة الأطقم الموجودة والعمل على جذب المواهب الشابة من الذكور والإناث وتشجيعهم لدخول مجال التحكيم في رياضة ألعاب القوى»، مضيفاً أن مشاركته ضمن الطاقم التحكيمي في البطولة العربية الـ24 لاختراق الضاحية، التي استضافتها مملكة البحرين أخيراً، تمثل إضافة جيدة لمسيرته في مجال التحكيم في رياضة ألعاب القوى بما يتماشى مع تطلعاته وطموحاته، فضلاً عن مشاركته الحالية في بطولة العالم للمشي التي تستضيفها عُمان. وتابع: «المحصلة كانت جيدة في هذه المشاركة التحكيمية ببطولة البحرين ووجدنا التعاون البناء والإيجابي».

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