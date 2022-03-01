الامارات | 2500 يتنافسون على لقب «الرجل الحديدي» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 يتنافسون على لقب «الرجل الحديدي» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة المنظمة لبطولة «الرجل الحديدي» مؤتمراً صحافياً في فندق ميدان للكشف عن التفاصيل الفنية للبطولة التي تقام في شاطئ أم سقيم، السبت المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبمشاركة البطل الأولمبي كرستيان بلومنفيلت.

ويتحدث في المؤتمر الصحافي البطل الأولمبي النرويجي كرستيان بلومينفيلت صاحب الرقم العالمي لمسافة 70.3 كيلومتراً، والبطلة العالمية السويسرية دانيلا ريف المصنفة ثانية على العالم في فئة السيدات وحاملة لقب النسخة السادسة من بطولة «دبي أيرون مان 2021» والفائزة ببطولة العالم أيرون مان أربع مرات، والدنماركي دانيل بي كيجارد الفائز بالمركز الأول في النسخة الماضية والمصنف السادس على العالم في فئة الرجال، والألمانية لورا فيليب المصنف ثالثة على العالم.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان: «إن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 2500 رياضي ورياضية من مختلف الدول وجميع قارات العالم من بينهم 100 من الأبطال المحترفين والمصنفين الأوائل على مستوى العالم من الرجال والنساء، وأعلنت اللجنة المنظمة أن غلق باب التسجيل سيتم بعد 29 ساعة من فتحه ليُعد بذلك أسرع السباقات تسجيلاً للمشاركة».

وأكد المجلس أن منافسات البطولة ستبدأ بسباق السباحة مقابل حديقة شاطئ أم سقيم بجميرا عند السابعة صباحاً، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي مروراً بمنطقة محمية المرموم، ومرحلة الجري على مضمار شاطئ الخلاب، وستبلغ المسافة التي سيقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً والجري لمسافة 21.1 كيلومتراً في مضمار الجري على امتداد شاطئ جميرا.

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