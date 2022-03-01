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الامارات | الملاكم أسطرلابيو يفوز بنزال دبي التاريخي على حساب «آل تشاكا»

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الملاكم الفلبيني فينسينت أسطرلابيو، على غييرمو ريجونديو «آل تشاكا» أسطورة الملاكمة الكوبية المتوج بذهبيتي أولمبياد (سيدني 2000) و(أثينا 2004)، في النزال التاريخي على اللقب العالمي في وزن البانتام، الذي استضافه نادي الإمارات للغولف في دبي بحضور جماهيري غفير.

وقال بيان صحافي: «في بقية النزالات، فاز جادير هيريرا على مارك جون ياب، وخيسوس جامبا أمام مانيش أهلاوات، ويان ماركوس في مواجهة مردوخ كوفيس كاتيمبو، وأرماندو مارتينيز رابي على جاكسون مالينينغ، وديان غونزاليس على حساب مصطفى الهامي، وأليكسز فيالون على حساب حبيب بنجو وجان جونيور أمام علي سيرونكوما».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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