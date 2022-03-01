الامارات | السدراني يتصدر المواطنين في بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن السدراني يتصدر المواطنين في بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّ لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني، في المركز الأول بفئة المواطنين في بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج الخاطف، للموسم 2022، التي نظمها اتحاد الشطرنج، بينما حل ثانياً في الترتيب العام للبطولة التي تم تنظيمها في نادي الشارقة للشطرنج تحت شعار «50 عاماً في حب سلطان»، بعد الأستاذ الدولي الكبير جريفاس، من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحل ثالثاً الأستاذ الدولي مخلص العدناني، من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله آل بركت، بالأداء الذهني المميز للاعب السدراني، وتصدره اللاعبين المواطنين في أول بطولة يتم تنظيمها في الموسم الشطرنجي 2022، واصفاً الإنجاز بأنه امتداد للإنجازات الدولية والمحلية التي حققها لاعبو النادي ويعكس الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتصبح الفجيرة مدينة راعية ومميزة في جميع الرياضات، ومنها الشطرنج.

من جانبه، أثنى نائب رئيس مجلس الإدارة محمد الزعابي، على البداية المميزة للاعبي النادي في الموسم الحالي، مشيداً بجهود الجهاز التدريبي، ما أسهم في أن يحقق اللاعب مركزاً متقدماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news