الامارات | شباب الأهلي يقبض على «ذهب» نجوم مستقبل الكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقبض على «ذهب» نجوم مستقبل الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلد شباب الأهلي 35 ميدالية ملونة (14 ذهبية، 9 فضة، 12 برونز)، ليحتل صدارة بطولة «نجوم المستقبل الدولية» للكاراتيه، أول من أمس، المؤهلة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية لمراحل الأشبال والفتيات والرجال والسيدات، وخصصت للمراحل السنية من عمر 12 وحتى 19 عاماً، ونافس على ألقاب فئاتها الـ17 في مسابقات الكاتا والكوميتيه، 145 لاعباً ولاعبة، مثّلوا 11 نادياً ومركزاً في الدولة.

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