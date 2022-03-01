الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين
شباب الأهلي - الوحدة 17:30
الجزيرة - العين 20:00
كأس إيطالياميلان - إنتر 00:00
بيرنلي - ليستر سيتي 23:45
الدوري المغربي
يوسفية برشيد - الوداد 21:15
الرجاء - طنجة 23:30
الجونة - البنك الأهلي 17:00
المقاصة - الإسماعيلي 19:30
فاركو - الأهلي 22:00
الدوري العراقي
الكهرباء - الطلبة 14:30
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