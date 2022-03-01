اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين

شباب الأهلي - الوحدة 17:30

الجزيرة - العين 20:00

كأس إيطالياميلان - إنتر 00:00

بيرنلي - ليستر سيتي 23:45

الدوري المغربي

يوسفية برشيد - الوداد 21:15

الرجاء - طنجة 23:30

الجونة - البنك الأهلي 17:00

المقاصة - الإسماعيلي 19:30

فاركو - الأهلي 22:00

الدوري العراقي

الكهرباء - الطلبة 14:30

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