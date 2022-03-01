الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عملية

أعلن نادي الشارقة أن لاعب الفريق عبدالله غانم وصل إلى مدينة بورتو البرتغالية، يرافقه عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم جاسم الدوخي، تمهيداً لإجراء عملية رباط صليبي، بإشراف البروفيسور جواو إسبريغويرا، إثر إصابته في مباراة الوصل الأخيرة في كأس رئيس الدولة.

نصيحة

استجاب رئيس اتحاد لعبة فردية لنصيحة المقربين منه، بعدم إجراء أي مقابلات صحافية أو تلفزيونية بعد فترة من الظهور الدائم في وسائل الإعلام، من أجل «البريتسيج»، وأسوة ببقية رؤساء اتحادات الألعاب الأخرى، الذين يقلون من ظهورهم في الإعلام.

مكافآت

وافقت شركة كرة القدم بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، على زيادة مكافآت الفوز في المباريات المتبقية ببطولة الدوري، لتحفيز اللاعبين على تحقيق نتائج مميزة، أملاً في حصد مركز متقدم بجدول المسابقة، يشفع للفريق في المشاركة ببطولة خارجية.

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