شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم عن مباراة مصر وقبرص فى كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما طرح اتحاد التنس تذاكر المباراة المهمة للبيع من خلال منفذين فقط اتحاد التنس ونادى الجزيرة والذى يستمر حتى الخميس المقبل وباسعار فى متنأول الجميع 10 جنيهات لمن هم دون 14 عاما وللكبار 50 و100 جنيها حيث ينتظر الاتحاد واللاعبون بالفريق حضور أكبر عدد ممكن لا يقل عن 2000 مشجع من اجل المساندة والمؤازرة ليتمكن منتخبنا من حجز بطاقة الصعود إلى المجموعة الثانية .

من جهة أخرى، يتدرب المنتخب الوطنى للتنس للرجال كاملا اعتبارا من أمس الأحد ، علي ملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة استعدادا لمباراته امام قبرص وذلك بعد انتهاء جميع اللاعبين من المشاركات فى البطولات الدولية داخل وخارج مصر .