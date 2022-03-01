شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد أمام جامبيا فى ثالث مواجهات بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 نظيره جامبيا، اليوم الثلاثاء، فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بغينيا فى نسختها الـ17، ومن المقرر أن يلتقى الجزائر الخميس وغينيا الجمعة المقبل.

ونجح منتخب ناشئات كرة اليد فى الفوز بأول مبارياته على يراليون بنتيجة 70 / 12 فى أول مواجهات البطولة قبل ملاقاة غينيا بيساو فى ان مواجهاته أمس الاثنين.

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 خاض معسكر ا تدريبيا فى بولندا وخاض الفريق عددا من المباريات الودية، حقق الفوز على فريق سيدات JELENIA GORA البولندى بنتيجة 37 - 28 و حقق الفوز على فريق Görlitzer HC الألماني بنتيجة 36 - 18 و اليوم اختتم الفريق الوطنى الفوز على نادى LEGNICA البولندى بنتيجة 33 - 25.