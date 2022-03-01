كيف ودع كارتيرون لاعبي الزمالك قبل رحيله؟

الشارقة - اميمة ياسر - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حضور مران الفريق اليوم الإثنين بملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر من أجل توديع الفريق بعد رحيله رسميا عن قيادة الفريق.

كارتيرون يودع لاعبي الزمالك

حضر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك لتدريب اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر ومعاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس برفقة أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

وحرص الجهاز الفني السابق على وداع اللاعبين بعد رحيل المدير الفني ومعاونيه بالتراضي عن تدريب الفريق، وقام أمير مرتضى بمنح درع النادي لكارتيرون.

وحرص المدير الفني ومعاونوه على مصافحة اللاعبين والجهاز الفني الجديد وتمنوا للفريق التوفيق في الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفاً لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً للفريق خلفاً لأمير عزمي مجاهد، وتم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.

أسامة نبيه مديرا فنيا مؤقتا في الزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تكليف أسامة نبيه بمنصب المدير الفني المؤقت في مباراة فيوتشر القادمة بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر في الثامنة مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.