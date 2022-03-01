شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره فاركو باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة تعد الأولى فى تاريخ الناديين بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام مباراة الاهلى وفاركو فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم عقب الخسارة من صن داونز للخروج بنقاط المباراة كاملة، وكذلك للعودة إلى صدارة جدول الدوري من جديد على حساب بيراميدز، ويتواصل غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى ومحمود متولى عن الأهلى أمام فاركو للإصابة .

الأهلى يفتش عن نسيان الأحزان الأفريقية

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بعد خسارته على ملعبه في دوري الأبطال الافريقي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد ليتأزم موقفه في المجموعة بعد خوض مباراتين اكتفى فيهم بالحصول على نقطة بالتعادل السلبى مع الهلال السودانى.

ترتيب الأهلى وفاركو بجدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل ، وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وفاركو بالدوري

ويتطلع الاهلى لمواصلة الإنتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية،فيما خسر فاركو من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وفاركو اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.