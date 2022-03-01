مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى وأهمها مباراة ألأهلي وفاركو.

مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022

في المباراة الأولى يلتقى الأهلى مع فاركو على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع تذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، ويعلق على اللقاء بلال علام.

مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022

في مباراة قوية وصعبة يدخل النادي الإسماعيلي مباراة مصر المقاصة، في الخامسة والنصف مساء اليوم، باستاد الكلية الحربية بالقاهرة، بشعار أكون أو لا أكون، بحثا عن انتفاضة تعيد الفريق للمسار الصحيح في الظهور الثاني لمدرب الدراويش حمد إبراهيم الذي تولى المهمة خلفا للمدرب الراحل خوان براون.

ويحلم الإسماعيلي بأول انتصار وهو مثقل بهزيمتين في الجولتين الماضيتين من الدوري أمام بيراميدز والجونة، بينما يحاول فريق مصر المقاصة هو الأخر الهروب من مسلسل النتائج السلبية التي لازمت الفريق في آخر ثمان جولات حيث لم يحقق فيهم الفوز بخمسة تعادلات وثلاثة خسائر.



مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 2022 وفي مباراة أخرى، يستقبل فريق الجونة على ملعبه خالد بشارة في الثالثة عصر اليوم نظيره البنك الأهلي فى مباراة يبحث فيها كل طرف عن الانتصار للاقتراب أكثر من المناطق الدافئة والهروب أكثر من صراع القاع.

مباراة اليوم يدخلها الفريق الساحلي منتشيا بانتصارين متتاليين على طلائع الجيش والإسماعيلي، فيما يحاول فريق البنك الأهلي للخروج من نفق النتائج السلبية حيث خسر في أخر ثلاثة مواجهات من سموحة وفيوتشر وبيراميدز على الترتيب.

يدخل الجونة اللقاء وفي رصيده 14 نقطة بالمركز الثامن في جدول المسابقة، جمعهم من 9 مباريات حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلين وتلقى ثلاثة هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم رضا شحاته في تسجيل 7 أهداف وسكنت شباكهم ثمانية أهداف.

فيما يدخل البنك الأهلي المواجهة في الترتيب الثالث عشر برصيد 11 نقطة جمعهم من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة مدربهم خالد جلال في تسجيل 9 أهداف بينما سكنت شباكهم 10 أهداف.