شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بترو أتليتكو: الزمالك فريق كبير.. ومواجهة ساجرادا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ألكساندر سانتوس، المدير الفني لفريق بترو أتليتكو الأنجولي، إن الفريق يسير بخطوات جيدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حتى الآن، متابعا:" مباراتنا ضد ساجرادا في الجولة الرابعة ستكون صعبة للغاية، والمنافسة مع الزمالك والوداد أمر صعب"".

وقال سانتوس في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: " خسارة الزمالك أمام الوداد في الجولة المقبلة سيعزز من تأهلنا لدور الربع نهائي، مؤكدا أن الزمالك يملك لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز، مشيرا إلى أن فرص الفريق مازالت قوية في الصعود للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.

وواصل:"الزمالك لديه دفاع جيد مثل الونش ومحمود علاء، ولكن يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو أبرز اللاعبين الذي يعجبوني في الفريق وأشرف بن شرقي لاعب جيد أيضًا، والفريق بأكمله كبير أيضا وسيسعى لتحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة".

أكد المدير الفني لفريق بترو أتليتكو، إنه يحلم بتحقيق المفاجأة والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، خاصة في ظل البداية الرائعة للفريق في البطولة، مواصلا:" الأهلي هو المرشح الأول والأبرز للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ويأتي بعده الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي".

واختتم: "هناك أيضا الفريقان اللذان سيتأهلا لدور المقبل من مجموعتنا سيكونا مرشحان للتأهل إلى المباراة النهائية".