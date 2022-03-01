شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السودانى: الأهلى الأفضل في إفريقيا.. ومجموعتنا الأصعب بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى لي كلارك المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المريخ السوداني أن مجموعة فريقه الأصعب في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مشددا على أنه كان يعلم أن مواجهة صن داونز ستكون صعبة على فريق الأهلي.

قال لي كلارك في تصريحات تلفزيونية:"علمت أن مباراة صن داونز ستكون صعبة على الأهلي، خاصة بعد تعادل صن داونز معنا في مصر ومجموعتنا قد تكون الأًصعب بين جميع المجموعات في دوري الأبطال، صن داونز لديه تاريخا رائعا والأهلي حامل لقب أخر نسختين وأفضل فريق في إفريقيا فضلا عن تواجد منافس محلي وهو الهلال معنا في نفس المجموعة".

تابع: "الأهلي فريق بطل وربما يتعثر في البداية لكن لديه لاعبين مميزين ومدرب رائع، وسنلعب حتى المباراة الأخيرة، المباريات صعبة وعلينا أن نؤدي بشكل أفضل ونحقق أفضل نتائج وتخطيط صن داونز لمباراة الأهلي كان رائعا، والدفاع كان جيدا للغاية وإذا لم تدافع بشكل جيد أمام الأهلي سيكلف ذلك فريقك، فريق الأهلي لديه لاعبين جيدين إذا أتيح لهم المساحة سيتسبب الأمر في تعثرك".

أثنى لي كلارك على ترحيب الشعب المصري له خلال تواجده في مصر لخوض مباريات فريقه في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، متابعا:" الشعب المصري شعب ودود جدا ولدي تاريخا معهم، وسنلعب مباراتي الأهلي في مصر ولقينا ترحيبا كبيرا" .

وعن عمله مع إسلام جمال مخطط الأحمال وتطوير الأداء بالجهاز الفني للمريخ قال: "كان اللقاء بالصدفة عبر الوكيل في السودان، أوصى الوكيل بإسلام، ومنذ الاجتماع الأول بإسلام عرفت أنه جيد في عمله وأكدت أن جاهزية اللاعبين أهم عمل بالنسبة له وعدم التعرض للعديد من الإصابات، وأدركت أن إسلام مناسب لهذا المنصب، وهو صغير السن ولكنه يعمل بجد".