شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تصل القاهرة اليوم بعد مواجهة أوتوهو الكونغولي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة النادى المصري فجر اليوم، الثلاثاء، إلى القاهرة قادمة من الكونغو الديمقراطية بعد رحلة استغرقت حوالى 11 ساعة تخللها ترانزيت فى إثيوبيا، وذلك بعد الانتهاء من خوض مباراة أوتوهو الكونغولى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بهزيمة المصري بهدف نظيف.

ويترأس بعثة المصري حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيوني ،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

ويعود كريم العراقى، ظهير أيمن النادى المصرى، لدعم فريقه فى الدورى العام خلال مباراة المصرى وإنبى المقرر إقامتها الخميس المقبل بمنافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

كريم العراقى غاب عن مباراة المصرى وأوتوهو الكونغولى الأخيرة بكأس الكونفدرالية لتراكم البطاقات الصفراء، وخسر المصرى أمام أوتوهو بهدف نظيف.

وفى المقابل، يغيب معين الشعبانى المدير الفنى للمصرى عن قيادة فريقه من على دكة البدلاء أمام إنبي، بسبب تعرضه للطرد فى المباراة الماضية أمام إيسترن كومباني، فى مباراة الجولة العاشرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بينتيجة 2/2.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس فى مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعدما خاض الفريق البورسعيدى 10 مباريات، فاز خلالهم فى 3 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات أخرى وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف.