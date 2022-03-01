فتح الله: بيراميدز مهتم باستكمال بطولة كأس مصر.. ولا نخشى مواجهة الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز، أن، فريقه يركز هذا الموسم بشكل عام سواء في الدوري الممتاز أو في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، موضحا أن فريقه يتمتع بامتلاكه لاعبين مميزين في جميع المراكز سواء أساسين أو على دكة البدلاء وهذا يتناسب مع خوض مباريات كل 3 أيام مشيرا إلى أن إيهاب جلال المدير الفني إضافة كبيرة لبيراميدز هذا الموسم.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس"، "لاعبي بيراميدز يتميزون بأنهم سبق لهم احراز بطولات من قبل وهم أسماء كبيرة وعلى قدر من المسئولية ومردود ذلك واضح، المنافسة شرسة هذا الموسم، ومن المبكر الحديث عن الفوز ببطولة لبيراميدز هذا الموسم".

وأضاف: "نرغب في استكمال بطولة كأس مصر للموسم الماضي نظرًا لوصول بيراميدز لدور الـ8 وأي بطولة بذلنا فيها مجهود بالطبع نريد استكمالها وننتظر مواجهة الأهلي في كأس مصر،وبيراميدز مهتم باكمال بطولة كأس مصر الموسم الماضي، ولا نخشى مواجهة الأهلي في الكأس ومن يسعى للبطولة لا ينظر إلى الأسماء".