شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: فرجانى لم يهرب من الزمالك وعودته واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن التونسى فرجانى ساسى لاعب فريق الدحيل القطرى لم يهرب من القلعة البيضاء ولكن رحل عقب انتهاء تعاقده .

وأوضح أحمد مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية، أن عودة فرجانى ساسى لفريق الزمالك واردة فى حال قرار اللجنة الفنية بعودة اللاعب .

أكد عضو مجلس إدارة الزمالك، أن مسئولى القلعة البيضاء استقروا على التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال أحمد مرتضي:"يوجد لجنة تتكون من أمير مرتضي وجمال عبد الحميد من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي، والزمالك سيتعاقد مع مدرب أجنبي صاحب خبرات كبيرة فى أفريقيا وندرس مجموعة من السير الذاتية"، مضيفا:"هناك جلسة اليوم الثلاثاء تجمع المستشار مرتضي منصور مع الثنائي مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد لتولي مناصب فى قطاع الناشئين".

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك، إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون فسخ عقده مع القلعة البيضاء بالتراضي، متابعا:" كارتيرون كان سيلجأ للفيفا حال إنهاء التعاقد من طرف واحد وفى هذه الحالة كان سيحصل على عقده كاملا وهو 60 مليون جنيه".