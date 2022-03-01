شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب السابق: إصابة طارق حامد تحتاج من 6 أسابيع إلى شهرين للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق سليمان طبيب منتخب مصر السابق إن إصابة طارق حامد لاعب فريق الزمالك تأتى فى منطقة الركبة وبالتحديد فى جزء الأربطة مشددا على التشخيص الصحيح للحالة من قبل طبيب الفريق.

وأوضح طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية أن فترة علاج طارق حامد تحتاج من 6 أسابيع إلى شهرين للعلاج مرجعا سبب الإصابة إلى الالتحامات وطريقة اللعب الحماسية.

وفى سياق متصل كشف طارق حامد عن حجم إصابته لكل الجماهير الزملكاوية، مؤكدا أنه تأخر عليهم فى إيضاح الأمر إلا أنها إصابة قوية وهى ما أجلته عن الظهور حتى الوقت الحالى.

وكتب طارق حامد عبر حسابه على فيس بوك، "الإصابة عبارة عن Righat knee posterolateral corner injury " وهى للأسف إصابة صعبة ومعقدة، أنا حاليا فى مرحلة التأهيل، أنا بعمل كل حاجة أقدر عليها علشان أرجع للملعب في أسرع وقت ممكن".

ويغيب طارق حامد عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية وهو ما أفقد خط وسط الفريق الأبيض أحد أعمدته الأساسية وأدت لخسارة الفريق للعديد من المباريات سواء بالدورى أو أفريقيا بدورى أبطال أفريقيا .

ويسابق اللاعب الزمن من أجل العودة في أقرب وقت في ظل ارتباط الزمالك بعدد من المباريات القوية داخليا وخارجيا وعدم وجود البديل الكفء في مركزه .