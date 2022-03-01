شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أزمة إهدار الفرص مع لاعبي الأهلي بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة فيديو مع لاعبي الأهلي ركز خلالها على حل أزمة إهدار الفرص التي واجهت الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة خاصة في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وشرح موسيماني أخطاء لاعبي الأهلي في التعامل مع الهجمات التي أتيحت لهم في مباراة صن داونز وطالبهم بصرورة تداك الأخطاء في التعامل مع الكرة أمام المرمى، وضرورة التركيز الشديد في إنهاء الهجمة بشكل صحيح وتسجيل أهداف من أنصاف الفرص.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي دخلت معسكرًا مغلقًا ، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز اليوم .

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.