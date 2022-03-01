شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يعلن تشكيل الجولة الـ3 بدوري الأبطال.. وغياب لاعبى الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل الأفضل في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث شهد التشكيل غياب لاعبي الأهلي والزمالك بشكل تام ، فيما سيطر لاعبي صن داونز الجنوب الافريقي والترجي التونسي علي التشكيلة . تشكيل الكاف

وضم التشكيل المثالي 3 لاعبين من الترجي التونسي ومثلهم من صن داونز الجنوب افريقيا، وواحد من أندية أمازالو الجنوب أفريقي، المريخ السوداني، الوداد المغربي، شباب بلوزداد الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي..

حراسة المرمى: كينيدى موينى (صن داونز).

خط الدفاع: أمين بن حميدة (الترجي)، هاني عمامو (الترجي )، بيدو بينتو (بترو أتليتكو)، روشين دي روك (صن دوانز).

خط الوسط: محمد علي بن رمضان (الترجي )، لايل لاكاي (صن داونز)، لوفويو ميميلا (أمازلو).

خط الهجوم: السماني سعد الدين (المريخ )، زهير المترجي (الوداد)، خير الدين مرزوقي (شباب بلوزداد).

وتوقف رصيد النادي الأهلي عند نقطة واحدة في دوري ابطال أفريقيا ليبقى في المركز الثالث بالمجموعة الأولى فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

وسقط فريق الأهلي فى فخ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.

وأصبح الزمالك في الترتيب الثالث بدورى أبطال أفريقيا لكن بفارق 4 نقاط كاملة عن وصيف المجموعة وخمس نقاط عن المتصدر بعد خسارته لمواجهة الوداد المغربي.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.