شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتنافسون على حجز مقعدين فى نصف نهائي ويندي سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة ويندي سيتي للاسكواش، أحد أكبر بطولات اللعبة، والتى تستضيفها ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 23 فبراير وحتى الثاني من مارس بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتقام فى الساعات الأولى من صباح اليوم مباراتان مثيرتان حيث يلتقي طارق مؤمن مع مواطنه فارس الدسوقي، وتواجه نوران جوهر منافستها الانجليزية جورجينا كيندي.

وشارك فى البطولة 24 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 12 لاعباً فى منافسات الرجال ومثلها فى منافسات السيدات وهم:

في منافسات الرجال: علي فرج، مروان الشوربجي، يوسف إبراهيم، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، مازن هشام، يوسف سليمان، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، مصطفى الصرتي، عمر مسعد، كريم الحمامي.

وفي منافسات السيدات: نور الشربينى، روان العربي، سلمى هاني، نادين شاهين، هانيا الحمامي، نور الطيب، نوران جوهر، سناء إبراهيم، يثرب عادل، هنا رمضان، ندى عباس، زينة مقوي.

ويحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالمياً للرجال، والبطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى للسيدات، لقب البطولة عن أخر نسخة أقيمت في مارس 2020.