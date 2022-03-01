أسطورة بايرن ميونيخ: صلاح يلعب مثل ميسي ويفكر مثل رونالدو وهو فخر للكرة الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تغنى البلحيكي جان ماري فاف حارس بايرن ميونيخ الأسبق بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مشيداً بما يقدمه النجم الاستثنائي - على حد قوله - في الفترة الحالية.

وقال فاف عبر برنامج "السادسة" الذي يبث عبر قناة الأهلي "محمد صلاح هو ميسي الثاني، هو يلعب مثله تماماً عندما أشاهد صلاح فأنا أشاهد ميسي ، نفس تكنيك اللعب والكرة بين قدميه".

وأضاف فاف " مو ليس عادياً بل هو استثنائي ونجم هذا العصر وفخر للكرة الإنجليزية تطور كثيراً ويستحق لقب الأفضل في العالم وأمل أن يحصل علي الجائزة".

وفسر " صلاح يطور من نفسه وطموح ويستخدم عقله لتطوير طريقة لعبه هو يشبه كريسيانو رونالدو في التفكير".

وأنهى " فريق ليفربول هو الأفضل في العالم في الوقت الحالي".

وتوج صلاح ببطولة كأس كاراباو رفقة ليفربول السبت الأحد بعد الفوز على تشيلسي، بركلات الترجيح 10-11، بعد أن وصلت المباراة إلى الشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

ورفع صلاح رصيده مع ليفربول بخمسة ألقاب، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس كاراباو.