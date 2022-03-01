مدرب المريخ يتحدث عن مواجهة الأهلي.. ولاعب ينال إعجابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للمريخ السوداني، عن مواجهة الأهلي في الجولة المقبلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تعادل الفريق المصري مع صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال لي كلارك في ضيافة برنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور": "شاهدت مباراة الأهلي وصنداونز وكنت أعلم أنها ستكون صعبة على الأهلي بعدما واجهنا صنداونز في الجولة الأولى، تخطيط صنداونز لمواجهة الأهلي كان رائعا وبالأخص تنظيمهم الدفاعي".

وأضاف: "بالنسبة لي شخصيا كنت أفضل تعادل الأهلي مع صنداونز لأنه كان سيكون لصالحنا، مجموعتنا أصبحت معقدة الآن، وستكون الأمور أكثر تعقيدا خلال المباريات المقبلة، كل فريق أصبح يمتلك فرصة للتأهل".

وتابع: "هذه المجموعة ربما تكون الأصعب بين المجموعات الأربع، سنلعب حتى المباراة الأخيرة وسنسعى لتحقيق أفضل النتائج من أجل التأهل".

وواصل: "الأهلي أكبر فريق في إفريقيا ويملك لاعبين مميزين ومدربا رائعا، علينا العمل بجدية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، يجب التخطيط جيدا للمباراة ووضع التشكيل المناسب".

وانتقل لي كلارك للحديث عن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قائلا: "أحترم زميلي موسيماني كثيرا، يقوم بعمله بشكل جيد ويلعب للفوز وحقق ألقابا كثيرة ونجاحات كبيرة، وهذه هي مهمة أي مدير فني، التعادل بالنسبة لمدرب الأهلي ليس نتيجة إيجابية".

وأكد: "أستطيع الفوز في أي منافسة أتواجد بها وأتحدث مع اللاعبين بشأن هذا دائما، إذا كان لديك الروح والعزيمة ستحقق الكثير، كما نقول في إنجلترا عندما يكون لديك الثقة تستطيع أن تحقق الكثير، لدينا فريق جيد وحققنا الفوز في المباريات الأخيرة ونعمل على الظهور بشكل أفضل".

وشدد: "أليو ديانج لاعب وسط الأهلي ينال إعجابي من قبل أن يخبرني معاوني عن تاريخه، عندما لعبت ضد الأهلي في بطولة دوري الأبطال الأخيرة كنت أرشحه للعب في إنجلترا لأنه لاعب مميز، هناك الكثير من اللاعبين المصريين الذين نجحوا في إنجلترا".

وانتقل مدرب المريخ للحديث عن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في ختام تصريحاته قائلا: "صلاح لاعب محبوب للغاية ويستحق تلبية طلباته المادية وأفضل استمراره مع ليفربول، عدم التجديد لصلاح سيكون مخاطرة لأن خيارات تعويضه بالنسبة لليفربول ستكون أكثر تكلفة من تجديد عقده".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فاركو مساء اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، ثم سيستضيف المريخ يوم السبت المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي تعادل فيها مع الهلال (0-0) قبل أن يخسر في ملعبه أمام صنداونز (0-1).