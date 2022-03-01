الليلة.. الأهلي يخطط لتأمين الصدارة المحلية أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يبحث النادي الأهلي عن استعادة الانتصارات مرة أخرى، عندما يلتقي اليوم، الثلاثاء، مع فاركو، في إطار مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

الأهلي كان قد حقق الفوز على مصر المقاصة في اللقاء المحلي الأخير له بالدوري، إلا أنه تعثر أمام صنداونز الجنوب أفريقي بهزيمة بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في العودة إلى صدارة الدوري المصري مرة أخرى عن طريق الفوز على الفريق الصاعد حديثًا للمسابقة، والتي يتربع عليها حاليًا بيراميدز برصيد 23 نقطة من تسع مباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الترتيب برصيد 22 نقطة بعدما لعب ثمان مباريات فقط، متساويًا مع سموحة ثالث الترتيب ولكنه خاض 11 مواجهة حتى الآن.

ويعد الأهلي من بين فريقين فقط يحافظان على سجلهما في المسابقة خاليًا من الهزيمة، إلى جانب بيراميدز، كما يعدان الأكثر تحقيقًا للفوز في البطولة برصيد سبع انتصارات.

ويرجع الانتصار الأخير للأهلي في الدوري إلى مواجهة المقاصة الماضية، والتي توسطت مواجهتي الهلال السوداني وصندوانز الجنوب أفريقي، وانتهت برباعية نظيفة.

أما فاركو فيحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 15 نقطة من عشر مواجهات، متأخرًا بفارق الأهداف عن المصري الذي يحل خامسًا، ثم فيوتشر سادس الترتيب.

ويرغب فاركو في تحقيق مفاجئة تدفع به للمنافسة على التواجد في المربع الذهبي للدوري، خاصة أن الفارق بينه وبين الزمالك رابع الترتيب وصل إلى أربع نقاط، رغم خوض الأبيض لتسع مواجهات فقط.

فاركو من بين أربعة أندية تلقت أكبر عدد من الهزائم في الدوري المصري حتى الآن بخمس مباريات، إلى جانب طلائع الجيش، البنك الأهلي والمقاولون العرب.

ويدخل الأهلي اللقاء منقوصًا من ياسر إبراهيم مدافع الفريق في ظل معاناته من شد خفيف في العضلة الخلفية، بينما يظهر الشاب محمد خليفة نصير أحد لاعبي فريق الشباب بدلًا منه.

ويعيش الأهلي فترة ضغط حالية، إذ سيلتقي مع المريخ السوداني في الخامس من مارس، قبل ثلاثة أيام من مواجهة بيراميدز، ثم لقاء مع صنداونز مرة أخرى بعد ثلاثة أيام من اللقاء المحلي، قبل ملاقاة ممثل السودان مرة أخرى يوم 18 من الشهر نفسه.

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز في المباريات الخمس لخطف الصدارة المطلقة في الدوري المصري، إلى جانب الحفاظ على آمال التأهل في دوري الأبطال الأفريقي قبل ملاقاة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة مطلع أبريل القادم.

بطاقة المباراة:

الفريقان: فاركو والأهلي.

الحدث: الأسبوع الـ11 للدوري المصري.

التوقيت: الساعة الثامنة مساءً.

الملعب: إستاد الإسكندرية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.