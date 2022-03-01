ميلنر يستبعد صلاح من تشكيله المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، لمجلة "فور فور تو" عن تشكيله المثالي من زملائه السابقين والحاليين في الفريق طوال مسيرته اللامعة، لكنها شهدت غياب زميله الدولي المصري محمد صلاح رغم تألقه اللافت.

واختار ميلنر أربعة من زملائه الحاليين في تشكيله المثالي، وكان مفاجئًا أنه استبعد محمد صلاح نجم ليفربول الذي لعب دورًا أساسيًا في الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو في المواسم الأخيرة.

ووقع اختيار ميلنر في مركز حراسة المرمى على زميله الحالي في الفريق أليسون بيكر، على الرغم من اللعب إلى جانب حراس آخرين مثل نايجل مارتن وجو هارت.

وفي مركز الظهير الأيمن، اختار نجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، وفضَّله على كل من جاري كيلي ولوك يونج وجلين جونسون.

وفي قلب الدفاع، اختار ميلنر اللاعب جوناثان وودجيت الذي زامله في ليدز، بجانب فيرجيل فان ديك الذي يلعب معه في ليفربول حاليًا، مستبعدا أسماء كبيرة مثل ريو فرديناند وفينسنت كومباني.

وفي مركز الظهير الأيسر، اختار ميلنر زميله السابق في المنتخب الإنجليزي أشلي كول، لاعب آرسنال السابق.

ووقع اختيار ميلنر في ثلاثي خط الوسط على كل من ديفيد سيلفا وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد.

وجاءت المفاجأة في الخط الهجومي، حيث كان بإمكان ميلنر اختيار محمد صلاح وساديو ماني وكثيرين آخرين، لكنه اختار روبرتو فيرمينو إلى جانب ألان شيرر وسيرجيو أجويرو.

وسبق لميلنر اللعب بجانب ألان شيرر في المراحل الأولى من مسيرته، ولا يزال يحمل شيرر الرقم القياسي كأفضل هدّاف للدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من انضمام عدد من المهاجمين المميزين إلى الدوري منذ اعتزاله.

وفي منصب المدير الفني، اختار ميلنر بالطبع مدربه الألماني الحالي يورجن كلوب، قائلاً: "من الأفضل أن أختاره وإلا سينزعج، ويليه في المرتبة الثانية تيري فينابلز الذي كان منحني أول مشاركة، يسعدني العمل مع كلوب".

ليصبح التشكيل المثالي لجيمس ميلنر كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جوناثان وودجيت، أشلي كول.

الوسط: ديفيد سيلفا، ستيفن جيرارد، فرانك لامبارد.

وفي الهجوم: روبرتو فيرمينو، ألان شيرر، سيرجيو أجويرو.

وعلى مقاعد البدلاء: ريو فرديناند، ساديو ماني، دييد بيكهام.

ميلنر الذي يبلغ من العمر 36 عاما بدأ مسيرته الكروية في سن 16 عامًا مع ليدز يونايتد، وبعد 20 عامًا لا يزال يحجز مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض اللاعب أكثر من 800 مباراة طوال مسيرته.

يذكر أن ميلنر مثَّل العديد من الأندية مثل نيوكاسل يونايتد، أستون فيلا، مانشستر سيتي وليفربول، وحصل على مجموعة كبيرة من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات ودوري أبطال أوروبا.