وكيله: لا توجد مفاوضات مع باتشيكو لعودته للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شريف فاروق، وكيل أعمال المدير الفني السابق للزمالك جايمي باتشكيو، أنه المدرب البرتغالي لديه استعداد للعودة لتدريب الفريق الأبيض في أي وقت.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فسخ تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، بالتراضي دون اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال فاروق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: " باتشيكو لديه استعداد للعودة للزمالك ويتابع كل شيء عن الفريق، لكن لا توجد مفاوضات رسمية معه حتى الآن".

وأضاف:" باتشيكو كان حزين جدا برحيله عن الزمالك، وحتى الآن لم يتلق عروض من الزمالك لعودته".

وتابع:" حاليًا غير مرتبط بعقد مع أي نادي، الآن يعمل مع قناة تلفويونية في البرازيل لتحليل المباريات هناك".

وفي مارس من العام الماضي، أعلن نادي الزمالك رحيل جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، بعد 6 أشهر قاد خلالها البرتغالي الفريق الأبيض.