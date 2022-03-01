اخبار الرياضه

نشرة الإثنين.. كارتيرون يرحل عن الزمالك.. ومنع روسيا من المشاركة في البطولات الكروية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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إقالة مدرب الكاميرون وتعيين سونج بديلا له

لابورتا يوجه رسالة لديمبلي بشأن عرض

رسميا.. منع مشاركة أندية ومنتخبات روسيا في البطولات الكروية

تقارير: برشلونة يحسم صفقة جديدة

مابولولو يتساوى مع مروان حمدي في صدارة هدافي الدوري

طلائع الجيش يخطف نقطة من الاتحاد في

بعد 11 جولة.. إيسترن يتخطى سيراميكا ويحقق فوزه الأول بالدوري

رسمياً.. مرتضى منصور يعلن فسخ تعاقد كارتيرون بالتراضي

مصدر في الأهلي لمصراوي: عبدالحفيظ يغيب عن لقاء فاركو.. واشتباه في إصابته بكورونا

"غياب ياسر إبراهيم".. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري

بوفون يوقع عقدا جديدا مع بارما حتى الـ 46 عاما من عمره

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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