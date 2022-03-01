من أكبر المستفيدين من استبعاد منتخب روسيا من الملحق المؤهل لكأس العالم 2022؟



لعل المنتخب البولندي يعتبر أكبر المستفيدين من قرار حرمان منتخب روسيا من خوض الملحق المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة إقامتها في قطر خلال العام الجاري 2022.



وقرر الاتحادان الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، اليوم الاثنين، استبعاد المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



ويبدو أن منتخب بولندا هو المستفيد الأكبر من استبعاد منافسه الروسي، كونه في هذه الحالة ضمن تأهله مباشرة لمواجهة الفائز من مباراة منتخبي السويد والتشيك، ضمن المسار الثاني للملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022.



وكان من المقرر أن يستضيف المنتخب الروسي نظيره البولندي يوم 24 من مارس المقبل، بالعاصمة موسكو، في مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة.



على أن يلعب الفائز من مواجهة منتخبي روسيا وبولندا، على أرضه في الـ29 من الشهر ذاته، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك، لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر.



وتعززت حظوظ منتخب بولندا، بذلك لأنه علاوة على تفادي مواجهة نظيره الروسي، فهو سيستفيد من سلاح اللعب على أرضه ضد الفائز من مباراة المنتخب السويدي وضيفه التشيكي.



واقتصر مطلب الجانب البولندي في البداية فقط على توضيح من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشأن مباراته أمام روسيا في موسكو، وعن إمكانية توفير الظروف الملائمة للاعبين للاستعداد وخوض المباراة في ظل الوضع السياسي المتوتر بين روسيا وأوكرانيا، أو بنقل المباراة إلى أرض محايدة.



فقد صرح وزير الرياضة والسياحة البولندي كاميل بورتنيتشوك لإذاعة محلية يوم الثلاثاء الماضي، بأن الاتحاد البولندي لكرة القدم سيطالب نظيره الأوروبي بنقل مباراة بولندا ومضيفتها روسيا لأرض محايدة.



وقال بورتنيتشوك للإذاعة رقم 24 في بولندا، إنه لا ينبغي أن نسافر إلى روسيا في ظل التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا على حد وصفه.



وأضاف: "سنحاول لعب هذه المباراة على ملعب محايد على الأقل".



في المقابل، طلب الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان رسمي توضيحا من "الفيفا" بشأن المباراة وعن إمكانية توفير الظروف الملائمة للاعبين للاستعداد وخوض المباريات في ظل الوضع السياسي المتوتر بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة للتصعيد المحتمل وبدء نزاع مسلح بحسب ما جاء في البيان.



ولكن الاتحاد البولندي لكرة القدم عاد، يوم السبت الماضي، وأعلن رفضه خوض مباراة منتخبه أمام مضيفه الروسي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



وكتب سيزاري كوليشا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لا مزيد من الكلمات، حان وقت العمل! بسبب تصاعد عدوان روسيا على أوكرانيا، لا ينوي المنتخب البولندي خوض مباراته الفاصلة ضد روسيا".



وأضاف كوليشا: "هذا هو القرار الصحيح الوحيد. نحن نجري محادثات مع الاتحادات الوطنية المختلفة، لتقديم موقف مشترك للاتحاد الدولي لكرة القدم".



كما أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم السبت عدم خوض المنتخب السويدي مباراة "محتملة" ضد نظيره الروسي، ضمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم "قطر 2022".



وقال الاتحاد السويدي في بيانه أنه يرفض مواجهة المنتخب الروسي في شهر مارس، بغض النظر عن مكان إقامة المباراة اعتراضا على العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا لحماية دونباس.



وبدوره أعلن المنتخب التشيكي رفضه خوض مواجهة "محتملة" أمام منتخب روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



إلى ذلك انتقدت روسيا قرارات الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها الوطنية وأنديتها في المسابقات الدولية، واصفة إياها بـ"التمييزية"، في أعقاب الإجراءات المتخذة بحقها على خلفية غزو أوكرانيا.



وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم في بيان إن القرارات "ذات طابع تمييزي واضح، ويضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول".



وبموجب لوائح تصفيات كأس العالم 2022، فإن أي اتحاد كرة قدم "يرفض المشاركة في التصفيات بمجرد بدئها سيتم تغريمه 40 ألف فرنك سويسري على الأقل".



وتقول قواعد "الفيفا" أيضا، إنه اعتمادا على الظروف التي تم بموجبها اتخاذ قرار عدم إجراء أو إلغاء أي مباراة في تصفيات كأس العالم 2022، يحق للجنة الانضباط في "الفيفا"، بالإضافة إلى الغرامة، تطبيق عقوبات أخرى، بما في ذلك استبعاد المنتخب المنسحب من المشاركة في بطولات "الفيفا" اللاحقة.



وتؤكد لوائح "الفيفا" على أنه إذا لم تجر أي مباراة أو ألغيت بسبب عامل "القوة القاهرة"، فقد تطلب اللجنة التأديبية في مثل هذه الحالات إعادة المواجهة.



وربما جاء قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لإنقاذ مونديال قطر من التأجيل أو الإلغاء.

(وكالات + RT)