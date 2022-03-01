شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في الرابعة عصر غدا الثلاثاء، بالملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة فيوتشر المقرر اقامتها بعد غداً الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للزمالك عن القائمة التي ستخوض المباراة عقب تدريب الغد، على أن ينتظم بعدها الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فيوتشر المرتقبة.

وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم الاثنين على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر استعدادا للقاء الأربعاء، وقاد أسامة نبيه المدرب العام الجديد التدريبات برفقة كل من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.