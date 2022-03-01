شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام بتروجت 3/2 فى نهائيات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك من نظيره بتروجت بنتيجة 3/2 فى إطار منافسات الجولة الثانية بمنافسات المرحلة النهائية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام أول 3 جولات منها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بينما تقام الجولتان الرابعة والخامسة فى صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام آخر جولتين فى صالة القناة بالإسماعيلية.

ونجح الأهلى فى الفوز على الطيران بأولى جولاته أمس فى هذه المرحلة 3/0 قبل الفوز على الإتحاد السكندرى اليوم ، بينما خسر الزمالك أمام هليوبوليس 3/2.

قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .

وتشهد الجولة الثانية المحدد لها اليوم الأثنين فى النهائيات مواجهات بين كلا من ، الأهلى مع الإتحاد السكندرى و سموحة مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الطيران و الزمالك مع بتروجت.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.