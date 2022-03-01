شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى أسوان: نرفض إلغاء كأس مصر ونطالب بالتعويض المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جانبه كشف مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، أنه لم يتم حسم مصير مسابقة كأس مصر للموسم المنقضي حتى الآن، سواء بالإلغاء أو باستئنافها خلال الفترة المقبلة، وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه فى حال إلغاء مسابقة الكأس للموسم الماضي سيتم إعداد تقرير عن أسباب الإلغاء ونفس الأمر فى حال استئنافها.

فى سياق متصل، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر بداية من دور الـ32، حيث تقام مباريات هذا الدور فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن تطبيق التقنية منعا للجدل وتوفير مزيد من العدالة التحكيمية في مباريات كأس مصر.

وكانت اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، قررت تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات قبل نهائى ونهائى كأس مصر فقط ترشيدا للنفقات، قبل أن يقرر المجلس الحالى تطبيق التقنية من دور الـ32 للبطولة.