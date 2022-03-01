شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو: المدرب لم يتلق أي عرض من الزمالك.. وجاهز للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف فاروق وكيل البرتغالى جايمى باتشيكو مدرب الزمالك السابق، أن المدرب لم يتلق أي عرض حاليا من نادى الزمالك للعودة من جديد لقيادة الفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون.

وقال شريف فاروق في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "البرتغالى باتشيكو لم يتلق أى عرض من الزمالك للعودة للتدريبات من جديد، ولكنه عنده استعداد يرجع لقيادة الزمالك والمدرب يتابع كل كبيرة وصغيرة عن الفريق".

وأضاف وكيل باتيشكو: "طلبات باتشيكو تتمثل فقط في الجهاز المعاون ويتطلب أن يكون من الناس التي عمل معها من قبل، والمدرب حاليا في البرازيل وغير مرتبط بأى نادى".

ومن جهته حضر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك لتدريب اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر ومعاونيه البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس برفقة أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء.

وحرص الجهاز الفني السابق على وداع اللاعبين بعد رحيل المدير الفني ومعاونيه بالتراضى عن تدريب الفريق، وقام أمير مرتضى بمنح درع النادي لكارتيرون.

وحرص المدير الفني ومعاونوه على مصافحة اللاعبين والجهاز الفني الجديد وتمنوا للفريق التوفيق في الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن تعيين أسامة نبيه مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفًا لمدحت عبد الهادي، كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدربًا مساعدًا للفريق خلفًا لأمير عزمي مجاهد، وتم إسناد مهمة تدريب الحراس إلى أيمن طاهر.