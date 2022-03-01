شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضي: ندرس عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب مرشحين لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة الزمالك، أن مسئولى القلعة البيضاء استقروا على التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال أحمد مرتضي فى تصريحات تلفزيونية،"يوجد لجنة تتكون من أمير مرتضي وجمال عبد الحميد من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي، والزمالك سيتعاقد مع مدرب أجنبي صاحب خبرات كبيرة فى أفريقيا وندرس مجموعة من السير الذاتية"، مضيفا:"هناك جلسة غدا تجمع المستشار مرتضي منصور مع الثنائي مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد لتولي مناصب فى قطاع الناشئين".

أكد عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون فسخ عقده مع القلعة البيضاء بالتراضي، متابعا:" كارتيرون كان سيلجأ للفيفا حال إنهاء التعاقد من طرف واحد وفى هذه الحالة كان سيحصل على عقده كاملا وهو 60 مليون جنيه".