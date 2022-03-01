شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين حمد إبراهيم ومهاجم الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي إجتماعا مع الأرجنتيني دييجو فرناندو مهاجم الفريق علي هامش المران الأخير للفريق استعدادًا لملاقاة مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا علي مصر المقاصة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غدًا الثلاثاء وذلك علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة في إطار منافسات الأسبوع الـ 11 من عمر المسابقة المحلية.

ويتطلع مدرب الدراويش وجهازه المعاون لتحفيز لاعبيه بشكل مستمر من أجل حثهم علي إستعادة مستواهم المعهود وهو ما سيكون له أثر إيجابي علي النتائج خلال المباريات المقبلة.

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، قائمة لاعبيه لملاقاة مصر المقاصة غدًا الثلاثاء فى الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.وتواجد في القائمة 22 لاعبًا أبرزهم الفلسطيني خالد النبريصي والجزائري محمد بن خماسة اللذان انضما إلي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وضمت قائمة الدراويش كلا من: أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدى وجان موريل في خط الوسط وجيه عبد الحكيم ودييجو فرناندو وخالد النبريصي في خط الهجوم.