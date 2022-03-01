شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 28 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،مرتضى منصور يعلن فسخ تعاقد كارتيرون بالتراضى ويمنحه راتب شهرين ،اتحاد الكرة: لم نتسلم مكافأة الصعود لنهائى أمم أفريقيا.. ولم نلغ كأس مصر.

موسيمانى يستبعد 10 لاعبين من مواجهة الأهلى وفاركو بقيادة ياسر إبراهيم

استبعد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، 10 لاعبين من مواجهة فاركو، المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

اتحاد الكرة: لم نتسلم مكافأة الصعود لنهائى أمم أفريقيا.. ولم نلغ كأس مصر كشف وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد لم يتسلم حتى الآن مكافأة الصعود لنهائى كأس أمم أفريقيا المقدرة بـ 2 مليون و750 ألف دولار، وقال وليد العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "خزينة الجبلاية لم تتسلم مكافأة الصعود لنهائى أمم أفريقيا والمقدرة بـ 2 مليون دولار و750 ألفاً حتى الآن".

مرتضى منصور يعلن فسخ تعاقد كارتيرون بالتراضى ويمنحه راتب شهرين

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فسخ التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالتراضى، بعد تدهور نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

إيسترن كومبانى يحقق الفوز الأول فى الدورى على حساب سيراميكا

فاز فريق إيسترن كومبانى على سيراميكا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، محققاً الفوز الأول له فى البطولة المحلية منذ بداية الموسم. أسامة نبيه مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك بعد فسخ العقد مع كارتيرون يتولى أسامة نبيه مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مهمة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت بعد فسخ عقد الفرنسى باتريس كارتيرون بالتراضى.