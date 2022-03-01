شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف سبب استبعاد وليد سليمان من مباريات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرسل قناة النادي الأهلي أسباب استبعاد وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر من قائمة فريقه وآخرها قائمة مباراة فاركو غدًا الثلاثاء فى الأسبوع الحادى عشر بمسابقة الدوري المصري، حيث غاب الحاوي عن قائمة الأهلي في أكثر من مباراة منذ العودة من الإمارات وانتهائ المشاركة في كأس العالم للأندية.

أكد المراسل أن وليد سليمان جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي ولا يشكو من أية إصابات، وأن قرار استبعاده لأسباب فنية من قبل الجهاز الفني، حيث شارك الحاوي في تدريبات فريقه الجماعية قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة فاركو واجتمع مع اللاعبين رفقة محمد الشناوي لحثهم على نسيان الهزيمة من صن داونز والتركيز في المباريات القادمة لتحقيق الانتصارات بدءا من مباراة فاركو غدا.

أضاف المصدر أن وليد سليمان اشتكى من آلام وضيق في التنفس عقب العودة من الإمارات، ولكن اللاعب تعافى من هذه الآلام تماما وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، ولكن خروجه من قائكمة مباراة فاركو ومن قبلها مباراة صن داونز جاء لأسباب فنية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الدوري الممتاز غدًا.

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.