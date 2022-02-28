شكرا لقرائتكم خبر مواجهات الاتفاق المقبلة تنذر بهبوطه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت هزيمة الاتفاق برباعية أمام الفتح أمس الأول بالجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الحال المتردي للفريق، وخطر الهبوط الذي يلاحقه للمرة الثانية عقب هبوطه الأول في موسم 2014، حيث رمته هذه الخسارة بالمركز الـ15 قبل الأخير برصيد 20 نقطة قبل 8 جولات على نهاية البطولة.

وتنتظر الاتفاق مواجهات عاصفة وصعبة في الجولات المقبلة للدوري قد تكتب هبوطه رسميا حال لم يتجاوز بعضها، خاصة أن من بين مبارياته المتبقية مواجهات مصيرية لخصومه الذين تتفاوت طموحاتهم بين الصراع على المقدمة، وبين الصراع على مغادرة شبح الهبوط.

صفقات شتوية محبطة

لم تأت الصفقات الشتوية الثلاث التي أبرمتها إدارة النادي بالتشاور مع المدير الفني فلادان ميليوفيتش بما يشتهي الاتفاقيون، فبعد إبعاد لاعب المحور، البرازيلي باربوسا دي سوزا والمهاجم المغربي وليد أزارو، تم التعاقد مع لاعب الوسط، الألماني أمين يونس، والمهاجم الفرنسي يوسف نياكيتي إلا أنهما لم يقدما المأمول منهما حتى الآن.

ثاني أضعف دفاع

تلقت شباك الاتفاق 36 هدفا كثاني أضعف خط دفاع بين فرق الدوري، مما يؤكد ضعف وهشاشة خط ظهره على الرغم من امتلاك الفريق حارس مرمى يعد الأفضل عربيا بوجود الجزائري الدولي رايس أمبولحي المتوج مع منتخب بلده بكأس العرب التي أقيمت أخيرا بالدوحة.

فلادان على خطى العطوي

لم يأت قرار الاستعانة بالمدير الفني الصربي فلادان ميليوفيتش بديلا للوطني خالد العطوي، بأي إضافات فنية للفريق، حيث قاد الاتفاق في 13 مباراة، فاز في 3 منها فقط، وتعادل في 4، بينما خسر 6 مباريات. واستقبل الاتفاق مع فلادان، 18 هدفا، محققا 13 نقطة من أصل 39 نقطة.

وتركز الإدارة الاتفاقية مساعيها للتعاقد مع جهاز فني بديل يقود الفريق في ما تبقى من مواجهات حاسمة يبحث خلالها عن طوق نجاة من خطر الهبوط لدوري الأولى.

المواجهات المتبقية للاتفاق

