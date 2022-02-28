مواجهات الاتفاق المقبلة تنذر بهبوطه

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وتنتظر الاتفاق مواجهات عاصفة وصعبة في الجولات المقبلة للدوري قد تكتب هبوطه رسميا حال لم يتجاوز بعضها، خاصة أن من بين مبارياته المتبقية مواجهات مصيرية لخصومه الذين تتفاوت طموحاتهم بين الصراع على المقدمة، وبين الصراع على مغادرة شبح الهبوط.
صفقات شتوية محبطة
لم تأت الصفقات الشتوية الثلاث التي أبرمتها إدارة النادي بالتشاور مع المدير الفني فلادان ميليوفيتش بما يشتهي الاتفاقيون، فبعد إبعاد لاعب المحور، البرازيلي باربوسا دي سوزا والمهاجم المغربي وليد أزارو، تم التعاقد مع لاعب الوسط، الألماني أمين يونس، والمهاجم الفرنسي يوسف نياكيتي إلا أنهما لم يقدما المأمول منهما حتى الآن.
ثاني أضعف دفاع
تلقت شباك الاتفاق 36 هدفا كثاني أضعف خط دفاع بين فرق الدوري، مما يؤكد ضعف وهشاشة خط ظهره على الرغم من امتلاك الفريق حارس مرمى يعد الأفضل عربيا بوجود الجزائري الدولي رايس أمبولحي المتوج مع منتخب بلده بكأس العرب التي أقيمت أخيرا بالدوحة.
فلادان على خطى العطوي
لم يأت قرار الاستعانة بالمدير الفني الصربي فلادان ميليوفيتش بديلا للوطني خالد العطوي، بأي إضافات فنية للفريق، حيث قاد الاتفاق في 13 مباراة، فاز في 3 منها فقط، وتعادل في 4، بينما خسر 6 مباريات. واستقبل الاتفاق مع فلادان، 18 هدفا، محققا 13 نقطة من أصل 39 نقطة.
وتركز الإدارة الاتفاقية مساعيها للتعاقد مع جهاز فني بديل يقود الفريق في ما تبقى من مواجهات حاسمة يبحث خلالها عن طوق نجاة من خطر الهبوط لدوري الأولى.
المواجهات المتبقية للاتفاق
- الجولة الـ20: أمام الهلال (مؤجلة) (ينافس على اللقب)
- الجولة الـ23: أمام الأهلي (ينافس على تثبيت أقدامه)
- الجولة الـ24: أمام النصر (وصيف وينافس على اللقب)
- الجولة الـ25: أمام ضمك (ينافس على مركز آسيوي)
- الجولة الـ26: أمام التعاون (ينافس على تثبيت أقدامه)
- الجولة الـ27: أمام الحزم (ينافس على تثبيت أقدامه)
- الجولة الـ28: أمام الفيصلي (ينافس على تثبيت أقدامه)
- الجولة الـ29: أمام الاتحاد (متصدر وينافس على اللقب)
- الجولة الـ30: أمام الفيحاء (ينافس على تثبيت أقدامه ومركز متقدم)
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