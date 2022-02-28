دعم 80 مجموعة رياضية متميزة في 7 جامعات

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ويستمر البرنامج 8 أشهر بداية من فبراير حتى أغسطس 2022، ويستهدف شريحتي الطلبة من البنين والبنات وأعضاء هيئة التدريس، بهدف زيادة المشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة، وتحسين الصحة واللياقة البدنية.
وتهدف المرحلة الأولى من البرنامج إلى إنشاء 120 مجموعة رياضية، ودعم 80 مجموعة رياضية متميزة في 7 جامعات حول المملكة وعدد من الكليات، وهي جامعة الملك سعود بالرياض، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، جامعة الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية، جامعة الطائف، جامعة حائل، كلية ابن سينا للعلوم الطبية بمدينة جدة، كلية التقنية بالرياض، وكلية التقنية بمدينة جدة.
وسيتنوع الدعم المقدم من اتحاد الرياضة للجميع وفقا لاحتياجات كل جامعة، ومن ذلك الدعم المالي، وتقديم برامج لزيادة مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الأنشطة البدنية، وتسهيل الوصول إلى المدربين لدعم البرامج من الناحية التقنية لتنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى التوجيه وتطوير المهارات القيادية والإدارية في قيادة وتطوير المجموعات الرياضية، وتشجيع البرامج من خلال القنوات الإعلامية؛ لزيادة الوصول إليها وتعظيم الأثر. وستتولى الجامعات المشاركة دعم البرنامج من خلال تسهيل إصدار التصاريح والموافقات اللازمة، وتقديم الدعم اللازم لإنشاء الحملات التسويقية، والمشاركة في تنظيم المنافسات الرياضية، وتسهيل إجراءات الدخول وحجز المنشآت الرياضية، والإشراف المستمر على خطط وبرامج المجموعات الرياضية ومتابعة سير عملها بشكل دوري.
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