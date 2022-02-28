بارما يبقي بوفون حتى سن 46 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد نجم حراسة المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون تعاقده مع نادي بارما الإيطالي حتى عام 2024، ليستمر بذلك في الملاعب حتى يبلغ الـ 46 عاما من عمره.

وكان بوفون المتوج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم، قد بدأ مسيرته مع بارما قبل أن يقضي 19 عاما على فترتين مع يوفنتوس، وقد عاد إلى فريق الدرجة الثانية بارما في العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن بوفون، الذي اعتلى منصة التتويج بالدوري الإيطالي 10 مرات ويعد اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة برصيد 657 مباراة، أعلن عن تمديد التعاقد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس النادي كايل كروس.

وقال بوفون «هو يوم رائع لي ولعائلتي. أتمنى أن تكون المدينة وكل الجماهير سعيدة. عودتي إلى بارما كانت مرتبطة بعلاقاتي والروابط العميقة التي تربطني بهذه المدينة».