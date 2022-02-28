شبكة أسترالية تنقل أبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس عن توقيع اتفاقية شراكة حقوق إعلامية مع رابطة الدوري الأسترالي، تحصل بموجبها الأخيرة على حقوق بث بطولات الأندية في الاتحاد القاري حتى عام 2024 من خلال شراكتها مع شبكة «فياكوم سي بي إس 10». وتتضمن الاتفاقية دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب نهائيات بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات. وتتولى رابطة الدوري الأسترالي جميع أعمال الإدارة والترويج لفعاليات كرة القدم للمحترفين في أستراليا، بما في ذلك بطولات الدوري للرجال والسيدات، إلى جانب دوري الشباب والدوري الالكتروني، وسوف تمكن هذه الشراكة الجديدة من تقديم تغطية شاملة لبطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي، بما في ذلك جميع مباريات الأندية الأسترالية.

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