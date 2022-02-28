إصابة مدير الكرة بالأهلي بفيروس كورونا.. وقائمة المارد الأحمر أمام فاركو

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، للإصابة بفيروس كورونا، بعد خضوعه لمسحة كورونا أثبتت إيجابيتها وتعرضه للإصابة بالفيروس التاجي المستجد.

ويخضع سيد عبدالحفيظ للحجر الصحي في منزله على أن يخضع إلى مسحة جديدة اليوم الإثنين للتأكد من الإصابة.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فاركو، في تمام الساعة الثامنة مساء غدًا الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام فاركو

من جانبه، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الأهلي أمام فاركو، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر ومحمد خليفة نصير.