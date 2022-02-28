شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مسحة كورونا لمنتخبى مصر وقبرص قبل مواجهة ديفيز الحاسمة في التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع منتخبا مصر وقبرص للتنس لمسحة كورونا، وذلك قبل مباراة الفريقين المرتقبة والحاسمة الجمعة والسبت المقبلين بملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة، وهى المنبارة الفاصلة فى كأس ديفيز لتحديد المتأهل منهما للمجموعة الثانية.

وأجريت مسحة كورونا تحت إشراف الدكتورة رشيقة أبوشوشة عضو مجلس الإدارة السابق وخضع لها لاعبى الفريقين والجهاز الفنى والإدارى.

وينفذ اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى جميع الاجراءات الاحترازية والطبية بحذافيرها من منطلق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع دون استثناء وتطبيقا لتعليمات الاتحاد الدولى للتنس الصادرة منذ استئناف نشاط اللعبة دوليا مرة آخرى والذى كان متوقفا لفترة ليست بالقصيرة مع مختلف اللعبات الرياضية الآخرى بسبب فيروس كورونا.

من جانب آخر يعقد غدا الثلاثاء فى تمام الثانية عشر والنصف ظهرا مؤتمرا صحفيا بمقر نادى الجزيرة وذلك حسب البروتوكول الرسمى للمباراة الحاسمة بحضور جميع اعضاء المنتخبين من مسئولين ولاعبين والادلاء بتصريحات عن تلك المواجهة لكل وسائل الاعلام المختلفة .