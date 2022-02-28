شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحى حكمًا للمقاصة والإسماعيلى.. وقمر الدولة للجونة والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمد الصباحى لإدارة مباراة المقاصة والإسماعيلى فى الأسبوع الـ11 بالدورى، ومعه خالد السيد وإسلام أبو العطا مساعدان، ومحمود منصور حكم رابع، وإبراهيم نور الدين حكم فيديو وأسامة السيد حكم مساعد فيديو.

كما اختارت اللجنة الحكم نادر قمر الدولة حكما لمباراة الغد بالدورى أيضًا بين الجونة والبنك الأهلى ويعاونه عماد العقاد ومحمود كثير مساعدان، وأسامة اسماعيل حكم رابع، والسيد شعبان حكم فيديو وعلاء صبرى حكم مساعد فيديو.

وأعلن الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، قائمة لاعبيه لملاقاة مصر المقاصة غدًا الثلاثاء فى الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك علي ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.وتواجد في القائمة 22 لاعبًا أبرزهم الفلسطيني خالد النبريصي والجزائري محمد بن خماسة اللذان انضما إلي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وضمت قائمة الدراويش كلا من: أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدى وجان موريل في خط الوسط وجيه عبد الحكيم ودييجو فرناندو وخالد النبريصي في خط الهجوم.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل مصالحة جماهيره في بدء مسيرته لتصحيح الوضع الحالي الذي لا يليق بتاريخه وعراقته داخل وخارج مصر.